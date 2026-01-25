Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της Λιοσίων

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (25/1) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της Λιοσίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου.

Η φωτιά έχει περιοριστεί, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

