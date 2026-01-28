Γιώργος Μαυρίδης για την τραγωδία με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Είναι σοκαριστικό, ήταν να πάω και εγώ στη Λυών

Για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ μίλησε ο Γιώργος Μαυρίδης, που επίσης υποστηρίζει την ομάδα της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας συγκλονισμένος για τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου και πρόσθεσε πως και εκείνος σκόπευε να ταξιδέψει οδικών στη Λυών και να δώσει το «παρών» στον ευρωπαϊκό εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ.

Ο παρουσιαστής παραχωρώντας δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως ακύρωσε τελευταία στιγμή το ταξίδι του - οδικώς- προς τη Λυών λόγο κάποιας υποχρέωσης: «Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δεν μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των οπαδών, λέγοντας: «Σε τέτοιες περιπτώσεις, γενικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που και εγώ έχω άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσω την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα». Κλείνοντας πρόσθεσε: «Δύναμη στους γονείς των παιδιών της οικογένειάς τους».