Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn - Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, πρωταγωνίστρια της παράστασης «Σε βλέπω», με τον Γιώργο Φλωράτο και τη Βασιλική Τρουφάκου

Μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά διοργάνωσαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, στο πλαίσιο της παράστασης «Σε βλέπω» στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Το σύγχρονο έργο της Αμερικανίδας Meghan Kennedy παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, με πρωταγωνιστές τους Θοδωρή Αθερίδη, Πέγκυ Τρικαλιώτη και Λήδα Ματσάγγου, αποσπώντας εξαιρετικά θετικά σχόλια από κριτικούς και θεατές.

Πρόκειται για ένα έργο με έξυπνο χιούμορ, που ξεδιπλώνει μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις μέσα από τις ζωές τριών προσώπων, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την αξία της διαπροσωπικής επικοινωνίας, η οποία στις μέρες μας τείνει να χαθεί.

Στη θεατρική βραδιά το «παρών» έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Επιπλέον, η Allwyn, χορηγός των Αθηναϊκών Θεάτρων, επεφύλασσε μια έκπληξη στους παρευρισκόμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο photo set και από θεατές να αναλάβουν ρόλο …σκηνοθέτη.

Δείτε παρακάτω στιγμιότυπα από τη βραδιά:

Η Έλλη Κοκκίνου

Έφη Μουρίκη και Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Χρήστος Μενιδιάτης

Ελισάβετ Μουτάφη

Μυρτώ Αλικάκη

Μαρίλια Μητρούση

Γιώργος Φλωράτος

Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Λήδα Ματσάγγου, Κοραλία Τσόγκα, Βασιλική Τρουφάκου

Χαρά Κοντοχρήστου και Αθηνά Κλήμη

Η Ίνα Ταράντου στο ειδικά διαμορφωμένο photo set της Allwyn

Η ομάδα της Allwyn

