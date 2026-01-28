«Εργασιακή Διαύγεια» και κωδικοποίηση της νομοθεσίας η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα εργατικά δυστυχήματα

Ένα «τρίπτυχο» που θα μπορούσε να δώσει λύσεις ώστε να μειωθεί το τραγικό φαινόμενο των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων, περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, στη βαριά σκιά του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα.



Τα τρία στοιχεία που ανέφερε είναι:



Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας για υγιεινή και ασφάλεια,

καταγραφή των ατυχημάτων για να υπάρχει πρόληψη Εργασιακή Διαύγεια

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της δημιουργίας μιας «Εργασιακής Διαύγειας», δηλαδή μιας πλατφόρμας αντίστοιχης της Διαύγειας όπου να καταγράφονται οι έλεγχοι των επιχειρήσεων.



Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega, είπε ότι «θα μπορούσε να υπάρχει μία “Εργασιακή Διαύγεια”, όπου ο τεχνικός σύμβουλος κάθε επιχείρησης να δηλώνει ανά ένα μήνα ότι έκανε έλεγχο. Και αν δεν έχει γίνει έλεγχος, να υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση ώστε να αλλάξει η κουλτούρα».



Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο περιστατικό στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αν προκύψει ότι πράγματι υπήρχε διάτρηση σωλήνων, σημαίνει ότι και η επιχείρηση έχει αντικειμενική ευθύνη και ο τεχνικός σύμβουλος».

Να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε επίσης την ανάγκη κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια, η οποία δεν έχει κωδικοποιηθεί από το 2010, όπως είπε χαρακτηριστικά.



Ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «έχουμε από το 2010 να κωδικοποιήσουμε την εργατική νομοθεσία που αφορά στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Για να υπάρχει πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, πρέπει να έχουμε καταγραφή» και αναφέρθηκε στη σύγχυση που υπάρχει γύρω από τα δεδομένα τονίζοντας πως «ο ΕΦΚΑ έχει στοιχεία εργατικών ατυχημάτων από το 2022 και η ΕΛΣΤΑΤ από το 2023. Άρα, όταν δεν έχεις καθαρή εικόνα του φαινομένου, πώς αυξάνεται και πώς διαμορφώνεται, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη».

