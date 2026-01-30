«Έπεσε» το 100 - Στο 112 μπορούν να καλούν οι πολίτες για βοήθεια

Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, στην Αστυνομία, καθώς ο τηλεφωνικός αριθμός της ΕΛ.ΑΣ. «100» στον οποίο καλούν οι πολίτες για ένα έκτακτο περιστατικό είναι εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να καλούν το «112» σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης.