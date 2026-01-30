«Έπεσε» το 100 - Στο 112 μπορούν να καλούν οι πολίτες για βοήθεια
Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να καλούν το «112» σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, στην Αστυνομία, καθώς ο τηλεφωνικός αριθμός της ΕΛ.ΑΣ. «100» στον οποίο καλούν οι πολίτες για ένα έκτακτο περιστατικό είναι εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να καλούν το «112» σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης.
