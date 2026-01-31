Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας
Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση - Συνελήφθη ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά του βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός, αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
