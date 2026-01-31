Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση - Συνελήφθη ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας
Φωτ.: Cretalive
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά του βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός, αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

