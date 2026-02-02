Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις που έπληξαν μεγάλο μέρος των περιοχών της Θεσσαλίας και τη Λάρισα είχαν ως αποτέλεσμα να ανέβει αισθητά η στάθμη του νερού στην κοίτη του Πηνειού.

Ως αποτέλεσμα ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε σε προληπτικό κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν προς τις όχθες. Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται ήδη στην περιοχή, τοποθετώντας τις προειδοποιητικές κορδέλες και ενημερώνοντας το κοινό για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Τόσο η Πολιτική Προστασία, όσο και η ΔΕΥΑΛ τελούν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η στάθμη των υδάτων κινείται ανοδικά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα των 4,5 μ. – όλα τα θυροφράγματα έχουν κλείσει από νωρίτερα, περίπου στις 11 σήμερα το πρωί, για προληπτικούς λόγους.

Συνιστάται στους δημότες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν την πρόσβαση και την κάθοδο στην κοίτη του ποταμού, μέχρι την υποχώρηση των υδάτων και την επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr, eleftheria.gr

