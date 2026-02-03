Ιερά Οδός: «Δεν ήμουν μεθυσμένος», αναφέρει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

Ο Αμερικανός παίκτης μπάσκετ της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/02), για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο 29χρονος βρέθηκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια, ο Μπράιαντ ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου. Λόγω του περιστατικού, υπήρξαν καθυστερήσεις στον Προαστιακό, που ξεπέρασαν τη μία ώρα. Από το αλκοτέστ που έκανε ο παίκτης της Χαλκίδας, αφού στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει περισσότερη από την επιτρεπτή ποσότητα αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αλκοόλης στον αθλητή της Α2 κατά την πρώτη μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l. Ο 28χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ, δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα.

Ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ μίλησε για την περιπέτειά του και τις 2 ημέρες που πέρασε στα κρατητήρια.

«Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση», είπε αρχικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση αν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες, απάντησε πως «κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση.

Για αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία, Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα, κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο, καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ, το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα».

Για την εμπειρία στο κρατητήριο όπου έμεινε 2 ημέρες, είπε πως «ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω».

