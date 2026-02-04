Τραγωδία στη Γορτυνία: Νεκρός 67χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Γορτυνίας, στην Αρκαδία, το βράδυ της Τρίτης (03/02) όταν 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εξαιτίας περιστατικού με γεωργικό ελκυστήρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου 2026, ο 67χρονος ημεδαπός ανευρέθηκε καταπλακωμένος από τρακτέρ, εντός αγροκτήματος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο 67χρονος είχε μεταβεί εκεί, για εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων. Όπως τονίζει η Αστυνομία, με αφορμή τα πιο πάνω, προέκυψε θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου.

