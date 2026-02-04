Τραγωδία στη Γορτυνία: Νεκρός 67χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Ο άνδρας εντοπίστηκε καταπλακωμένος σε αγρόκτημα στο οποίο είχε μεταβεί για εκτέλεση γεωργικών εργασιών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Γορτυνίας, στην Αρκαδία, το βράδυ της Τρίτης (03/02) όταν 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εξαιτίας περιστατικού με γεωργικό ελκυστήρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου 2026, ο 67χρονος ημεδαπός ανευρέθηκε καταπλακωμένος από τρακτέρ, εντός αγροκτήματος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο 67χρονος είχε μεταβεί εκεί, για εκτέλεση γεωργικών εργασιών.
Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων. Όπως τονίζει η Αστυνομία, με αφορμή τα πιο πάνω, προέκυψε θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός
11:52 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 500 ευρώ χορηγεί ο δήμος Μεσολογγίου σε γιατρούς
11:40 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το «MasterChef» δίνει άλλη γεύση στη βραδινή ζώνη
11:21 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
09:25 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ