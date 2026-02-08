Κόρινθος: 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ανηλίκων - Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο

Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν 15χρονο μαθητή το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Κορίνθου, σε άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας.

Ο 15χρονος, ο οποίος όπως αποκαλύπτει η Πρώτη News Κορινθίας, γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε από συγγενικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ πληροφορίες θέλουν το επεισόδιο να προκλήθηκε για τα μάτια ενός κοριτσιού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αυξάνονται τα επεισόδια μεταξύ ανηλίκων, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε, αλλά και τις ευθύνες όλων όσοι εμπλέκονται.