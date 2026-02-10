Κικίλιας για την τραγωδία στη Χίο: Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι έστειλαν στον θάνατο 15 άτομα

Το μήνυμα πως η θάλασσα έχει θαλάσσια σύνορα που αστυνομεύονται, έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στον απόηχο της τραγωδίας στη Χίο, με τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, κληθείς να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς έγινε το τραγικό συμβάν με του «δουλεμπορικό», ο κ. Κικίλιας είπε πως η έρευνα του εισαγγελέα θα ρίξει φως στα αίτια.

Προέτρεψε πως αν υπάρχει κάτι μεμπτό από την πλευρά του Λιμενικού Σώματος, τον λόγο έχει η δικαστική εξουσία και έσπευσε να απαντήσει στην επίθεση από τα κόμματα της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προσωπικά από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που κάνουν λόγο ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από το δουλεμπορικό και προκάλεσε το ναυάγιό του.

«Η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σακελλαρίδης δεν έγιναν πραγματογνώμονας ούτε Πουαρό, δεν έχουν καμία δουλειά να μπαίνουν στα νοσοκομεία, ούτε να ρωτάνε τα παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα πέρα από μια παραπληροφόρηση» ανέφερε σε επικριτικό τόνο ο υπουργός Ναυτιλίας.

Υπενθύμισε, επίσης, πως όταν ήταν οι ίδιοι στη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα.

