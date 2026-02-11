Λαμία: Ανήλικος έκλεψε τσάντα από περίπτερο - Ο πατέρας του χρησιμοποιήσε τις τραπεζικές κάρτες

Κλοπή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου, στη Λαμία με θύμα υπάλληλο περιπτέρου σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ένας 15χρονος «τρύπωσε» στο περίπτερο την ώρα που η υπάλληλος ήταν απασχολημένη και αφαίρεσε μια τσάντα που περιείχε πορτοφόλι μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ περίπου, αλλά και τραπεζικές κάρτες.

Το πορτοφόλι φέρεται να κατέληξε στον πατέρα του 15χρονου, ο οποίος προέβη σε δύο συναλλαγές με μικροποσά, οι οποίες ήταν αρκετές για να εντοπιστεί και να συλληφθεί για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ ο 15χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά δεν εντοπίστηκε.

Αντίθετα ο 46χρονος πατέρας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

