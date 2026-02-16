Εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου στην βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά - Κλειστή τις επόμενες ημέρες

Η βιοτεχνία εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους και περίπου 20 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο

Αρχείου - Eurokinissi
Κλειστή θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες η βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά, όπου εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου σε εξωτερική δεξαμενή, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του taxydromos.gr. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η πρώτη αναφορά για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε υγραέριο έγινε νωρίς το μεσημέρι στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Βόλου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης, δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες, ενώ στον χώρο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα πιστοποιημένος τεχνικός, ο οποίος προχώρησε στη διακοπή της παροχής αερίου. Παράλληλα, τριμελές κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διενεργεί έλεγχο πυρασφάλειας.

Η βιοτεχνία εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους και περίπου 20 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα άνδρες, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με ακόμη δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες. Παρόν ήταν επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τρεις διασώστες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από περιπολικά της Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν ακόμη και κατά τις βραδινές ώρες, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του πορίσματος. Σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο», το πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες και έως τότε η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή.

