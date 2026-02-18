Από τα Χανιά στον τοίχο της Καισαιριανής: Η τραγική ιστορία πριν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Ρίγη συγκίνησης συνεχίζει προκαλεί στην ελληνική κοινωνία η δημοσιοποίηση για πρώτη φορά στα χρονικά, φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή τον Μάιο του 1944.

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους αγωνιστές που απεικονίζεται στο φωτογραφικό υλικό. Ογδόντα δύο χρόνια μετά από την εκτέλεση, ο εγγονός του Θρασύβουλος Μαράκης, μίλησε με υπερηφάνεια στην ΚΡΗΤΗ TV και το neakriti.gr για τον αγωνιστή παππού του, αποκαλύπτοντας και μια άγνωστη πτυχή των γεγονότων της εκτέλεσης των διακοσίων. Στο μεταξύ, κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού ετοιμάζεται να μεταβεί στη Γάνδη για την μελέτη των ιστορικών τεκμηρίων ενώ παράλληλα αρχίζει ο δύσκολος αγώνας της διεκδίκησης τους.

Μια φωτογραφία, μια ληξιαρχική κατάσταση της εποχής, ένα βιβλίο με τους εκτελεσθέντες κατά την Γερμανική Κατοχή από τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το όνομα που κληρονόμησε, είναι όσα έχει από τον παππού του Θρασύβουλο Καλαφατάκη, ο Θρασύβουλος Μαράκης από τον Πλατανιά.

Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος με το οποίο πληροφορήθηκε πως βρέθηκε φωτογραφικό ντοκουμέντο λίγο πριν από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, ήρθε να του υπενθυμίσει τις ιστορικές ρίζες του. «Αισθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση. Γνώριζα ότι ο παππούς μου είχε εκτελεστεί , όμως δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Δεν έχω τίποτα και τώρα θα περιμένω να μου στείλουν», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 πατριωτών, πριν από την εκτέλεσή τους, στον τοίχο της Καισαριανής, εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay το περασμένο Σάββατο, από έναν συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση. Από την διαδικασία της ταυτοποίησης η οποία είναι σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά.

Ο εγγονός του, γιος της μιας από τις δύο κόρες του – τις οποίες είδε μια και μοναδική φορά στη ζωή του σε νηπιακή ηλικία – από περιγραφές της μητέρας του γνωρίζει πως ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος άντρας, που δεν φοβόταν τίποτα και κανένας δεν τον σταματούσε. Δεν δέχτηκε να υπογράψει δήλωση άρνησης των πολιτικών φρονημάτων του, γεγονός που τον οδήγησε στη φυλακή.

Γεννημένος το 1914 στον Πλατανιά, από εύπορη οικογένεια, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης ασχολήθηκε με την γεωργία και την γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939 και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Μέρος της ποινής του εξέτισε στις επανορθωτικές φυλακές Χανίων, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέρωφ, αργότερα στην Ακροναυπλια κι από εκεί στο Χαϊδάρι.

Για την εκτέλεση του την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, η οικογένεια του στον Πλατανιά Χανίων ενημερώθηκε τρεις μέρες αργότερα. Η σύζυγος του, μεγάλωσε τις δύο κόρες τους, όμως έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από ασθένεια. Ο εγγονός του Θρασύβουλος Μαράκης, 65 ετών σήμερα, που διατηρεί κατάστημα σούπερ μάρκετ στον χώρο όπου βρισκόταν το πατρικό σπίτι του παππού του στην πλατεία του Πλατανιά, θυμάται ότι η οικογένεια του επισκέφθηκε μια δυο φορές το σκοπευτήριο της Καισαριανής και άφησε λουλούδια στη μνήμη του.

Η συγκινητική ιστορία του 19χρονου που γλύτωσε την τελευταία στιγμή

Ο κ. Θρασύβουλος Μαράκης, μαζί με τα λιγοστά κειμήλια, ανέσυρε από τη μνήμη του και μια άγνωστη ιστορία, που αποτυπώνει την γενναιότητα, την αγωνιστικότητα, το αίσθημα δικαίου που διακατείχε τον παππού του Θρασύβουλο Καλαφατάκη, ακόμη και λίγες ώρες πριν στηθεί με τους συναγωνιστές του κομμουνιστές στον τοίχο της Καισαριανής. Ανάμεσα σε εκείνους που επιλέχθηκαν από τους Γερμανούς για να εκτελεστούν, ήταν και ο 19χρονος τότε Αθανάσιος Κουρεμέντζας από τη Θήβα, οποίος γλίτωσε χάρη στον ηρωισμό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Οι Γερμανοί μπήκαν στη φυλακή και διάλεξαν τους διακόσιους για να τους σκοτώσουν. Τους πιο νέους. Ο παππούς μου, μαζί με άλλους δύο, βγάλανε αυτόν τον 19χρονο από το καμιόνι και στη θέση του βάλανε έναν ηλικιωμένο. Ο 19χρονος έζησε και χρόνια αργότερα μπήκε στην τότε τράπεζα Πίστεως, έκανε καριέρα και το 1975 ήρθε για επιθεώρηση στο κατάστημα Χανίων. Με βρήκε, μου πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα και με προσέλαβαν σε ηλικία 14 χρονών. Η υπόσχεση του στον παππού μου ήταν να παντρευτεί τη μία του κόρη κι επειδή δεν συνέβη, θέλησε να εκφράσει με άλλο τρόπο την ευγνωμοσύνη του», είπε ο κ. Μαράκης.

Τις επόμενες ημέρες οι εμπειρογνώμονές του Υπουργείου Πολιτισμού πρόκειται να συναντηθούν με τον κάτοχο των φωτογραφιών, στη Γάνδη για να μελετήσουν από κοντά τα ιστορικά τεκμήρια, προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητά, τη νομιμότητα της προέλευσης και την αξία της συλλογής η διεκδίκηση της οποίας, ωστόσο, δεν αποτελεί απλή υπόθεση. Ο ιστορικός και συγγραφέας κ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης μιλώντας στο Ράδιο 9,84 τόνισε τη συγκλονιστική αποτύπωση σε φωτογραφίες, ανθρώπων, που λίγο πριν εκτελεστούν, βαδίζουν αγέρωχα προς τον θάνατό τους.

Αύριο το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα του χαρακτηρισμού ως μνημείου των φωτογραφικών τεκμηρίων, ένας χαρακτηρισμός που κρίνεται απαραίτητος για τη διεκδίκησή της φωτογραφικής συλλογής από το ελληνικό κράτος. Αν το ελληνικό κράτος αποκτήσει τις φωτό, θα τις παραχωρήσει στη Βουλή των Ελλήνων, όπως συμφώνησαν σε συνομιλία τους χθες ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη. Ειδικοί και ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτές οι φωτογραφίες αποτελούν σπάνια τεκμήρια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν ως δημόσια κληρονομιά και να μη χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

Πηγή: Neakriti.gr