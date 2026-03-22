Ραφήνα: Ατύχημα σε πλοίο με 673 επιβάτες, κόπηκε ο κάβος, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος

Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) κατά την προετοιμασία για απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ» Ν.Π. 11479 στη Ραφήνα, σημειώθηκε περιστατικό με απώλεια κάβου πρόσδεσης, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του κάβου στη θάλασσα και την εμπλοκή του στην προπέλα του πλοίου. Η Λιμενική Αρχή Ραφήνας ενημερώθηκε άμεσα χθες το απόγευμα για το συμβάν.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένα μέλος του πληρώματος έχασε την ισορροπία του και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο σε μονάδα υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η Λιμενική Αρχή Ραφήνας προχώρησε άμεσα σε απαγόρευση απόπλου του πλοίου, έως ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από την προπέλα και την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο, δόθηκε η άδεια για τη συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου. Το «ΘΕΟΛΟΓΟΣ» απέπλευσε κανονικά με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, μεταφέροντας συνολικά 673 επιβάτες, 133 ιδιωτικά οχήματα, 40 φορτηγά και τρία λεωφορεία.