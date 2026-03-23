Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου με ένα ολοήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Από τις 09.00 το πρωί έως αργά το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, οι συνδρομητές του καναλιού θα κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία και θα γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και τους αφανείς ήρωες που διαμόρφωσαν την ιστορία του έθνους.

Μέσα από το επετειακό αφιέρωμα του COSMOTE HISTORY, oι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επεισόδια εμβληματικών σειρών παραγωγής και συμπαραγωγής COSMOTE TV, όπως: «Ένδοξα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού: Βρίκιον Άρης», «Η φωνή των αγαλμάτων: Κολοκοτρώνης - Καραϊσκάκης – Μακρυγιάννης», «Τα όπλα του Αγώνα: Πολεμικά εργοστάσια: Μπαρουτόμυλοι & πολεμοφόδια», «Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην τεχνητή

νοημοσύνη: Επανάσταση», καθώς και το επετειακό επεισόδιο «Η επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος» της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, σε Α’ προβολή την ταινία «Το ολοκαύτωμα της Νάουσας», που εστιάζει στα δραματικά γεγονότα του 1822 στη Μακεδονία, καθώς και το «Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής», ένα αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του κορυφαίου στοχαστή και πρόδρομου της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του αφιερώματος του COSMOTE HISTORY για την 25 η Μαρτίου: