Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
345
Λειτουργία
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
347
Λειτουργία
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
354
Λειτουργία
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΑΙΚΗΝΑ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
335
Λειτουργία
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 2:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΕΠ/ΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΝΗΣ απο κάθετο: ΕΠ/ΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΑΕΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΚΟΣΙΝΤΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
282
Κατασκευές
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΥΜΦΩΝ - ΣΕΜΕΛΗΣ - ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΝΥΜΦΩΝ - ΝΑΪΑΔΩΝ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΜΙΚΡΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
402
Λειτουργία
24/3/2026 8:00:00 πμ
24/3/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.
1595
Λειτουργία
24/3/2026 8:30:00 πμ
24/3/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΑ Μ. έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΚΑ Μ. απο κάθετο: ΒΑΛΤΟΥ έως κάθετο: ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
346
Λειτουργία
24/3/2026 8:30:00 πμ
24/3/2026 4:30:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΑΖΗΣ - ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
173
Λειτουργία
24/3/2026 9:00:00 πμ
24/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 71 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
283
Κατασκευές
24/3/2026 11:30:00 πμ
24/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ 83 από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
343
Λειτουργία
24/3/2026 4:00:00 μμ
24/3/2026 6:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ απο κάθετο: ΤΕΡΤΙΠΗ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΗ από: 06:00 πμ έως: 06:00 μμ
310
Λειτουργία