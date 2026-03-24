Ευρυτανία: «Σίγησε» το βιολί του Γιώργου Γαβρίλη – Πέθανε 100 χρονών ο γνωστός «Μητρούκας»

Στην ηλικία των 100 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γαβρίλης, γνωστός ως «Μητρούκας», ο εμβληματικός βιολιστής της Ευρυτανίας, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη παράδοσης και μουσικής.

Ο «Μητρούκας», γεννημένος το 1926 στην Ανιάδα, συνέδεσε το όνομά του με τα πανηγύρια και τη ζωντανή μουσική των χωριών, ταξιδεύοντας για δεκαετίες σε ολόκληρη την Ευρυτανία και χαρίζοντας χαρά στον κόσμο με το βιολί του. Μεγαλωμένος σε μια εποχή δύσκολη αλλά αυθεντική, κράτησε ζωντανή την παράδοση και μετέδωσε τον ρυθμό μιας άλλης Ελλάδας, όπου η μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Μέχρι τα βαθιά του γεράματα παρέμενε δραστήριος και αγαπητός, κρατώντας άσβεστη την αγάπη του για τη μουσική και τα αυτοσχέδια γλέντια.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη, 25 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ευρυτάνων Αγίων, στο Καρπενήσι.

Με πληροφορίες από evrytanika.gr

