Ρίγη συγκίνησης στο Ηράκλειο: Έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο υπό καταρρακτώδη βροχή - Βίντεο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου στο Ηράκλειο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που οδήγησαν στην ακύρωση της καθιερωμένης μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης.

Η έντονη βροχόπτωση την 25η Μαρτίου δεν στάθηκε εμπόδιο για την παρουσία των τοπικών αρχών, της πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε μπροστά από το άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Ελευθερίας.

Τη δέηση πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τους παρευρισκόμενους να στέκονται κάτω από ομπρέλες, τιμώντας με ευλάβεια τη μνήμη των ηρώων.

Αμέσως μετά, παρά την καταρρακτώδη βροχή, άπαντες έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και σεβασμού στην ιστορική μνήμη.

Η εικόνα της πλατείας, με τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα και τους επισήμους να παραμένουν στις θέσεις τους, αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βαθύ συμβολισμό της ημέρας.

