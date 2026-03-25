Μοναστηράκι: Συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα - Βίντεο ντοκουμέντο
Τον ξυλοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή
Ένα σοβαρό βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε σταθμό του Μετρό όταν συμμορία νεαρών άρπαξε με τη βία μία αλυσίδα από το λαιμό 20χρονου.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) εντός του συρμού του Μετρό.
Ο 20χρονος κυνήγησε τους δράστες οι οποίοι δεν δίστασαν να τον ξυλοκοπήσουν στην αποβάθρα του σταθμού μπροστά σε πλήθος κόσμου προτού τραπούν σε φυγή.
Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» ταυτοποίησαν τους δράστες από το βιντεοληπτικό υλικό και την επόμενη ημέρα τους εντόπισαν στον σταθμό Βικτώρια και τους συνέλαβαν.
Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το Mega στο δελτίο ειδήσεων του Mega
