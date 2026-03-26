Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε παντοπωλείο - Ο δράστης απείλησε με κατσαβίδι

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας υπάλληλος παντοπωλείου μέρα μεσημέρι σε ένα παντοπωλείο στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ERTNews ένας ληστής «μπούκαρε» στο παντοπωλείο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή κατσαβιδιού ζήτησε αρχικά από τον υπάλληλο καπνικά προϊόντα.

Ο υπάλληλος του δίνει τα καπνικά προϊόντα όμως ο δράστης δεν αρκέστηκε σε αυτά. Στη συνέχεια απαίτησε αλκοολούχα ποτά αλλά και μετρητά από το ταμείο του καταστήματος.

Αφού πήρε χρήματα και αλκοολούχα ποτά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η δράστη του ληστή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Δείτε το βίντεο: