Χανιά: Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Δέχτηκε επίθεση με αυτοσχέδιο ξυράφι

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (25/03) ανάμεσα σε δύο έγκλειστους στο κατάστημα κράτησης στην Αγυιά Χανίων.

Ένας 24χρονος κρατούμενος με καταγωγή από το Σουδάν κατήγγειλε ότι του επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο ξυράφι ένας 41χρονος Έλληνας συγκρατούμενός του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 24χρονος μετεφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που ακολούθησε, εντοπίστηκε το αυτοσχέδιο ξυράφι, ενώ ο 41χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές για άλλο αδίκημα, αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για το περιστατικό.