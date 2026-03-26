Ελληνικό: Συνελήφθησαν δύο 26χρονοι για διακίνηση κροτίδων

Δύο 26χρονοι συνελήφθησαν το απόγευμα της 25ης Μαρτίου στην περιοχή του Ελληνικού, καθώς κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση κροτίδων. Η επιχείρηση της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών οδήγησε στην κατάσχεση σημαντικής ποσότητας κροτίδων και άλλων παράνομων αντικειμένων, ενισχύοντας τις προσπάθειες της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων πυροτεχνημάτων.

Η σύλληψη των δύο νεαρών πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν τη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Η πρακτική αυτή σχετίζεται συχνά με περιστατικά τραυματισμών και διατάραξης της δημόσιας τάξης, ειδικά κατά τις εορταστικές περιόδους, καθιστώντας τη δράση των αρχών επιτακτική.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους στους χώρους του σταθμού μετρό «Ελληνικό» και προχώρησαν σε έλεγχο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160 κροτίδες στην κατοχή τους.

Κατόπιν έρευνας στις οικίες των δύο συλληφθέντων, η αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε:

1.764 επιπλέον κροτίδες,

3 πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων,

πιστόλι-ρέπλικα,

πιστόλι κρότου,

11 μαχαίρια,

2 καπνογόνα,

2 πυροτεχνήματα,

2 σιδερογροθιές,

6 φυσίγγια.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και όπλων. Η υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού - Αργυρούπολης, ενώ οι δράστες παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης αστυνομικής δράσης υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης κροτίδων και άλλων επικίνδυνων ειδών, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη τραυματισμών.