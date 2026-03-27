Λαμία: Ζευγάρι συνελήφθη στη Λαμία για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε στο σπίτι τους

Χειροπέδες σε ένα ζευγάρι που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή πέρασαν την Πέμπτη οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία.

Πρόκειται για έναν 36χρονο αλλοδαπό και μία 38χρονη Ελληνίδα οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες τόσο στην κατοικία των κατηγορουμένων όσο και σε ειδικό χώρο απόκρυψης που διατηρούσαν. Κατά τη διάρκεια της εφόδου εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων παράνομων ουσιών.

Ειδικότερα στα χέρια των αρχών πέρασαν περίπου εξακόσια πενήντα γραμμάρια κοκαΐνης, τριακόσια γραμμάρια ηρωίνης και ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβείας καθώς και όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Διαβάστε επίσης