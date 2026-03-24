Λαμία: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που διέπραττε κλοπές – Μία σύλληψη

Στην εξάρθρωση μίας εγκληματικής ομάδας προχώρησαν αστυνομικοί Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους οι οποίοι είχαν ρημάξει καταστήματα και επιχειρήσεις στη Λαμία το τελευταίο διάστημα εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (22/3).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις κλοπές από 10 έως 16 Μαρτίου 2026 τρεις εκ των οποίων έγιναν με διάρρηξη βραδινές ή πρωινές ώρες, σπάζοντας παράθυρα ή πόρτες καταστημάτων, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση αφαίρεσαν από εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα, κοσμήματα-χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές!

Σημειώνεται ότι ο ανήλικος που συνελήφθη είναι γνωστός στις Αρχές οι οποίες εξετάζουν τη συμμετοχή του αλλά και των άλλων δύο ανήλικων συνεργών του σε αρκετές διαρρήξεις που τελέστηκαν με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αντεισαγγελέα Υπηρεσίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα (24/3) το πρωί.

Η δικογραφία περιλαμβάνει διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Επιπλέον σε αυτή περιλαμβάνονται τρεις Έλληνες και μία αλλοδαπή, γονείς των εμπλεκόμενων ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

