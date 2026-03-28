Θρήνος στην Ιεράπετρα: 21χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το δωμάτιό του
Βαθιά θλίψη επικρατεί στην Ιεράπετρα από την ξαφνική απώλεια του 21χρονου Χρήστου - Παναγιώτη.
Ο νεαρός εντοπίστηκε από τους γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το δωμάτιό του.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι της Κυριακής στην Εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής στην Ιεράπετρα.
Τραγική διάσταση στο συμβάν δίνει το γεγονός ότι ο άτυχος 21χρονος ήταν μοναχοπαίδι.