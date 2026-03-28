Βαρύ πένθος στη Λαμία: Μητέρα δύο μικρών παιδιών «έσβησε» ξαφνικά
Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια το σύζυγό της και μεγάλωνε μόνη της τα παιδιά
Θλίψη επικρατεί στην Λαμία για τον ξαφνικό θάνατο μιας 54χρονης μητέρας δύο μικρών παιδιών.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το πρωί του Σαββάτου (28/3), πιθανότατα από ανακοπή.
Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της και εκλήθη το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε ότι ήταν πλέον αργά για οποιαδήποτε βοήθεια.
Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια το σύζυγό της και μεγάλωνε εκείνη τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 10 και 12 ετών.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για ένα εξαιρετικό άτομο, μια πολύ καλή ψυχή, χαμηλών τόνων και η απώλειά της προκαλεί ιδιαίτερο πόνο.
Διαβάστε επίσης
