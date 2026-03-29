Παιδιά και video games: Ο εθισμός στις οθόνες και η απόγνωση των γονέων

Εκατοντάδες παιδιά περνούν την καθημερινότητά τους καθηλωμένα μπροστά σε μια οθόνη - Καμπανάκι από τους ειδικούς

Μίλτος Τσεκούρας

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μάστιγα της σύγχρονης εποχής, η οποία πλήττει όλο και μικρότερες ηλικίες, έχει μετατραπεί ο εθισμός των ανηλίκων στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Εκατοντάδες παιδιά περνούν την καθημερινότητά τους καθηλωμένα μπροστά σε μια οθόνη, φτάνοντας στο σημείο να αφιερώνουν ακόμα και δώδεκα ώρες την ημέρα στο παιχνίδι, αγνοώντας βασικές ανάγκες τους.

Η κατάσταση περιγράφεται μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των μαθητών στο mega, οι οποίες προκαλούν έντονο προβληματισμό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας μαθητής: «Γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά και από το σχολείο μου που δεν πηγαίνουν σχολείο και παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με πάνω από 10 ώρες, ακόμα δεν κάνουν και μπάνιο για να παίζουν».

Η ψηφιακή διαφυγή από την πραγματικότητα

Η ρίζα του προβλήματος φαίνεται να εντοπίζεται στην ανάγκη πολλών νέων να αποδράσουν από τον πραγματικό κόσμο. Σύμφωνα με τις περιγραφές, τα βιντεοπαιχνίδια προσφέρουν ένα περιβάλλον όπου πρωταρχικός στόχος είναι η συνεχής επιβράβευση και η κατάκτηση ενός επάθλου. Στο πλαίσιο αυτό, μια άλλη μαρτυρία εξηγεί πως οι ανήλικοι αναζητούν καταφύγιο «Σε έναν κόσμο που ούτε θα τους κρίνει ούτε είναι τόσο βαρύς όσο ο πραγματικός».

Αυτή η τάση απομόνωσης συνδέεται άμεσα με κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά πως οι νεαροί παίκτες «Θέλουν να ξεφύγουν από τα προβλήματα και να γνωρίσουν καινούργιο κόσμο γιατί μπορεί να μην έχουν φίλους στο σχολείο και γενικά έξω».

Η απόγνωση των γονέων και οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Οι οικογένειες από την πλευρά τους δίνουν καθημερινό αγώνα για να θέσουν όρια στη χρήση των οθονών, ωστόσο η προσπάθεια αυτή συχνά πυροδοτεί εντάσεις, θυμό και επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά των παιδιών.

Ενδεικτική της αγωνίας είναι η δήλωση μιας μητέρας, η οποία τονίζει: «Έχουμε βάλει και το παιδικό την φραγή αλλά φοβόμαστε. Δεν καταλαβαίνουν και προσπαθούμε να είμαστε από πάνω». Η ίδια υπερθεματίζει την ανάγκη για δράσεις ενημέρωσης, σημειώνοντας: «Θα πρέπει να υπάρχει μια καμπάνια στα σχολεία ώστε τα παιδιά να δραστηριοποιούνται εκτός οθόνης».

Η ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου επιβεβαιώνεται και από την επιστημονική κοινότητα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας: «Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε κλήσεις όσον αφορά την εξάρτηση από διαδίκτυο ιδίως από τα video games σε όλο και μικρότερες ηλικίες σε παιδιά του δημοτικού. Εξοικειώνονται στην βία που βλέπουν στο διαδίκτυο ταυτίζονται πολλές φορές και με τους ήρωες και γίνονται επιθετικά».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι παιδοψυχολόγοι συστήνουν την αυστηρή οριοθέτηση του χρόνου στις οθόνες ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Το μέγεθος του προβλήματος είναι πλέον τόσο σοβαρό, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει επίσημα τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια ως ψυχική νόσο, εντάσσοντάς τον στον κατάλογο των ασθενειών υπό τον όρο διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
