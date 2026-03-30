Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (30/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

30/3/2026 6:30:00 πμ

30/3/2026 5:30:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΚΟΛΟΤΡΩΝΗ - ΒΕΡΓΑΣ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

176

Κατασκευές

30/3/2026 7:30:00 πμ

30/3/2026 1:30:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1328

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

378

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΥΠΕΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

376

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΟΥΣΑ έως κάθετο: ΘΕΜΗΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

376

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

377

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

375

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΚΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

247

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟ 73 έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

292

Κατασκευές

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ 39 απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ 41 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 39 απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 43 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΜΥΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 58 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

306

Κατασκευές

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.

253

Κατασκευές

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ ΟΔΟΙ: ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΟΙΞΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΝΙΚ. - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΛΕΩΦ. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1606

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΟΡΟΤΟ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΦΑΙΔΡΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

404

Λειτουργία

30/3/2026 8:00:00 πμ

30/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

177

Κατασκευές

30/3/2026 8:30:00 πμ

30/3/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

308

Κατασκευές

30/3/2026 8:30:00 πμ

30/3/2026 2:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ

305

Κατασκευές

30/3/2026 9:00:00 πμ

30/3/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

280

Λειτουργία

30/3/2026 9:00:00 πμ

30/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ, ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ, ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ, ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

216

Κατασκευές

30/3/2026 10:00:00 πμ

30/3/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ.

254

Κατασκευές

30/3/2026 11:00:00 πμ

30/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΕΔΡΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

379

Λειτουργία

30/3/2026 11:30:00 πμ

30/3/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

382

Λειτουργία

30/3/2026 2:00:00 μμ

30/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΡΕΣΝΑΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΣΝΑΣ έως κάθετο: ΟΙΝΟΥΣΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

381

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
