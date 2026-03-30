Πάσχα: Έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Οι εκπτώσεις έχουν εγκριθεί από τις αρχές του διδακτικού έτους, διασφαλίζοντας έγκαιρα τον προγραμματισμό των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ενόψει των εορτών του Πάσχα, τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας ενεργοποιούν πακέτο εκπτώσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Στόχος είναι η έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%, ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και τη γραμμή εξυπηρέτησης.

Οι εκπτώσεις έχουν εγκριθεί από τις αρχές του διδακτικού έτους, διασφαλίζοντας έγκαιρα τον προγραμματισμό των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και αποφεύγοντας την ανάγκη αποσπασματικών ρυθμίσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι εκπτώσεις που ισχύουν ανά ακτοπλοϊκή εταιρεία, όπως έχουν εγκριθεί:

Aegean Sea Lines

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ταξιδέψουν από/προς Πειραιά:

  • για το διάστημα 03/04/2026 - 19/04/2026, έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια, καθώς και 20% στα οχήματά τους (ΕΙΧ και δίκυκλα)

Η έκπτωση παρέχεται από τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Attica Group

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται:

Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα ΙΧ οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι/ες πρόκειται να ταξιδέψουν για τη χρονική περίοδο των διακοπών του Πάσχα, από 03/04/2026 έως 20/04/2026 και συγκεκριμένα για τις γραμμές :

  • ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
  • Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης, απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025-2026 με τα πλοία της εταιρίας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.

Fast Ferries

Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:

Πάσχα: 03/04/2026 - 19/04/2026

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.

Levante Ferries Group

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν αποκλειστικά κατά τις εξής προγραμματισμένες περιόδους του διδακτικού έτους 2025-2026:

Πάσχα: 03/04/2026 - 19/04/2026

Η παραπάνω έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (ΙΧ, δίκυκλα) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας της Levante Ferries Group τα εισιτήρια με την έκπτωση.

SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχήματος (ΙΧ & δίκυκλα).

Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:

03/04/2026 - 19/04/2026

Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων. Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω των on-line συστημάτων κρατήσεων.

Δικαιολογητικά έκπτωσης:

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το σχετικό ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση
  • Αστυνομική Ταυτότητα

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του ΙΧ αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στην περίοδο του Πάσχα από 03/04/2026 έως 19/04/2026.

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια - SKY Express

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει έμπρακτα την αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στη λειτουργία και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πότε ισχύει το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

17:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Novibet: Χτύπα το κουδούνι του House of Witches!

17:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ποιος είναι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Αναλυτικά οι εκπτώσεις που ισχύουν

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία λέει ότι μπλόκαρε το ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης Κούρδων για τον πόλεμο στο Ιράν

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 130 παραβάσεις σε 48 ώρες «έπιασαν» οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

17:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης για ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών: «Απαντούμε ουσιαστικά, με πράξεις, σε ένα αίτημα δεκαετιών»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το ακρωτηριασμένο πόδι σε ερημική παραλία της Καλιφόρνια ανήκε σε αγνοούμενο τραπεζίτη από το 1999

17:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις δηλώσεις μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

16:58TRAVEL

Αλόννησος: Στο επίκεντρο των διεθνών μέσων η αυθεντικότητα του νησιού των Σποράδων

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικαίωση Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο ακυρώνει την καθαίρεση και διατάσσει επανατοποθέτηση

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

16:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης στο συνέδριο του CNN Greece: Παράδειγμα προς μίμηση η Ελλάδα στις τεχνολογίες διττής χρήσης

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Banksy: Απέκτησε ταυτότητα και ζωή ο μυστηριώδης καλλιτέχνης - Γάμος με μόλις 100 δολάρια

16:44ΚΟΣΜΟΣ

«Τρικλοποδιά» Ιράν σε ΗΑΕ: Στόχευσαν τον αγωγό πετρελαίου Χαμπσάν–Φουτζάιρα

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και χιόνι στα ορεινά φέρνει η κακοκαιρία Erminio – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τουρίστας ξύπνησε με μία… κόμπρα στον λαιμό του – «Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη»

15:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχος ο Φλώρος: Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου μέσα στη Βουλή

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικαίωση Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο ακυρώνει την καθαίρεση και διατάσσει επανατοποθέτηση

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουμε, θα ανατινάξουμε το νησί Χαργκ, ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και πετρελαιοπηγές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το ακρωτηριασμένο πόδι σε ερημική παραλία της Καλιφόρνια ανήκε σε αγνοούμενο τραπεζίτη από το 1999

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε και εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο οικοδομής

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το διπλό φαινόμενο που θα «σαρώσει» τη χώρα - Πότε θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ