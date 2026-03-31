Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

31/3/2026 6:30:00 πμ

31/3/2026 5:30:00 μμ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΦΙΛΩΤΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΜΥΝΤΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ - ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

179

Κατασκευές

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΞΕΝΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

390

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΑΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΩΩΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

386

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

297

Κατασκευές

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

301

Κατασκευές

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

250

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1608

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1608

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΔΑΦΝΗΣ - ΔΙΟΦΩΝΤΟΣ - ΤΙΦΥΟΣ - ΔΑΥΡΗ Π. - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΠΑΞΩΝ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ

405

Λειτουργία

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΘΟΥΣΗΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

180

Κατασκευές

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜ. - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ

178

Κατασκευές

31/3/2026 8:00:00 πμ

31/3/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

31/3/2026 8:30:00 πμ

31/3/2026 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟ 1 έως κάθετο: ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

55

Κατασκευές

31/3/2026 8:30:00 πμ

31/3/2026 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

55

Κατασκευές

31/3/2026 9:00:00 πμ

31/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

288

Κατασκευές

31/3/2026 9:00:00 πμ

31/3/2026 12:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

298

Κατασκευές

31/3/2026 9:00:00 πμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΛΑΣΤΕΙΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΥΤΑ απο κάθετο: ΠΡΟΚΛΟΥ έως κάθετο: ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΣΙΛΑ απο κάθετο: ΠΥΡΓΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

385

Λειτουργία

31/3/2026 11:00:00 πμ

31/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

309

Κατασκευές

31/3/2026 11:00:00 πμ

31/3/2026 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

303

Κατασκευές

31/3/2026 12:00:00 μμ

31/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΤΡΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 15:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΡΕΩΣ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 15:30 μμ

388

Λειτουργία

31/3/2026 12:00:00 μμ

31/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΛΩΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ 19 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

383

Λειτουργία

31/3/2026 12:30:00 μμ

31/3/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

307

Κατασκευές

31/3/2026 1:00:00 μμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΩΩΝ απο κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ έως κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

387

Λειτουργία

31/3/2026 1:00:00 μμ

31/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΟΙΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΙΛΗΣ απο κάθετο: ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

389

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53LIFESTYLE

ΛΕΞ: Στο πλευρό της ΑΕΝ Κρήνης ο ράπερ - Οι πανηγυρισμοί που έγιναν viral

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεμιστοκλέους: «Προκηρύξαμε θέσεις για το νοσοκομείο της Ξάνθης, αλλά δεν πήγαν οι γιατροί»

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να επενδύσει σε αμυντικές εταιρείες πριν τον πόλεμο- Διαψεύδει το Πεντάγωνο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει την Αττική

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuell Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι έξι ετών και ήδη έχει «πιάσει» τα 300 χλμ./ώρα!

08:02WHAT THE FACT

Μια γυναίκα βρίσκει ένα πράσινο εξόγκωμα στον κήπο της - Αυτό που έκρυβε ήταν όμορφο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζωντανοί νεκροί»: Οι φρικτές ιστορίες των Ελλήνων αιχμαλώτων μετά την μικρασιατική καταστροφή - Άγνωστο πόσοι στρατιώτες δεν επαναπατρίστηκαν

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει ο εφιάλτης της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Μήπως οδεύουμε σε κάτι χειρότερο; Οι αναλυτές απαντούν

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Σε σοκ τα δύο κορίτσια που εντόπισαν τον 69χρονο που αυτοπυροβολήθηκε

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της - Συγκίνηση, δάκρυα και χειροκροτήματα

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορική φωτογραφία από το εργοστάσιο βαρέος ύδατος στο Αράκ

07:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η ιστορία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, η κοινή πορεία στη ζωή και στο πάλκο

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει τα μισά του δρόμου»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενζίνη και πετρέλαιο σε «τροχιά» εκτόξευσης – «Θα φτάσουν τα 2,20 ευρώ», προειδοποιούν ειδικοί

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Νικητής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ο Δούκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Πλησιάζει με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Erminio» - Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της - Συγκίνηση, δάκρυα και χειροκροτήματα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Η ψυχρότητα του δράστη που προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: «Βρήκε στα καλώδια, έγινε τόξο και τους σκότωσε», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το εργατικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη στους δρόμους – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει την Αττική

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νύχτα–κόλαση στο Ισφαχάν – Στις φλόγες πλοίο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι – Σε «αδιέξοδο» η διπλωματία

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuell Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Σε σοκ τα δύο κορίτσια που εντόπισαν τον 69χρονο που αυτοπυροβολήθηκε

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζωντανοί νεκροί»: Οι φρικτές ιστορίες των Ελλήνων αιχμαλώτων μετά την μικρασιατική καταστροφή - Άγνωστο πόσοι στρατιώτες δεν επαναπατρίστηκαν

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον Εrminio - Οι 13 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Νικητής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ο Δούκας

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σώμα Αλπινιστών στον πόλεμο - Εκπληκτικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ