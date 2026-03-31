Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
31/3/2026 6:30:00 πμ
31/3/2026 5:30:00 μμ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΦΙΛΩΤΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΜΥΝΤΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ - ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
179
Κατασκευές
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΞΕΝΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
390
Λειτουργία
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΑΙΩΝ απο κάθετο: ΤΡΩΩΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
386
Λειτουργία
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
297
Κατασκευές
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 12:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
301
Κατασκευές
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ έως κάθετο: ΣΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
250
Λειτουργία
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 3:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1608
Λειτουργία
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΔΑΦΝΗΣ - ΔΙΟΦΩΝΤΟΣ - ΤΙΦΥΟΣ - ΔΑΥΡΗ Π. - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΠΑΞΩΝ - ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
405
Λειτουργία
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΘΟΥΣΗΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
180
Κατασκευές
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜ. - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ
178
Κατασκευές
31/3/2026 8:00:00 πμ
31/3/2026 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
31/3/2026 8:30:00 πμ
31/3/2026 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟ 1 έως κάθετο: ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
55
Κατασκευές
31/3/2026 8:30:00 πμ
31/3/2026 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
55
Κατασκευές
31/3/2026 9:00:00 πμ
31/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
288
Κατασκευές
31/3/2026 9:00:00 πμ
31/3/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
298
Κατασκευές
31/3/2026 9:00:00 πμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΛΑΣΤΕΙΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΥΤΑ απο κάθετο: ΠΡΟΚΛΟΥ έως κάθετο: ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΣΙΛΑ απο κάθετο: ΠΥΡΓΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
385
Λειτουργία
31/3/2026 11:00:00 πμ
31/3/2026 1:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ
309
Κατασκευές
31/3/2026 11:00:00 πμ
31/3/2026 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
303
Κατασκευές
31/3/2026 12:00:00 μμ
31/3/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΤΡΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 15:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΡΕΩΣ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 12:00 μμ έως: 15:30 μμ
388
Λειτουργία
31/3/2026 12:00:00 μμ
31/3/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΛΩΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ 19 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
383
Λειτουργία
31/3/2026 12:30:00 μμ
31/3/2026 3:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ
307
Κατασκευές
31/3/2026 1:00:00 μμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΩΩΝ απο κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ έως κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
387
Λειτουργία
31/3/2026 1:00:00 μμ
31/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΟΙΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΙΛΗΣ απο κάθετο: ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΟΛΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
389
Λειτουργία