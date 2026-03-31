Κιλκίς: Κάθειρξη έως 9 χρόνια στη συμμορία αστυνομικών που εξάρθρωσαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ

Snapshot Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε κάθειρξη έως 9 χρόνια για παράνομες ανασκαφές, ψευδείς θεωρήσεις διαβατηρίων και λαθρεμπόριο καπνού στο Κιλκίς.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους 54 άτομα μετά από πολύμηνη δίκη, με ποινές κάθειρξης από 2 έως 9 έτη.

Δύο αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε 8 και 9 χρόνια κάθειρξη για ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών μέσω του τελωνείου των Ευζώνων.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου σε πολλούς κατηγορουμένους και έδωσε ανασταλτική ισχύ στην έφεση με περιοριστικούς όρους.

Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομων ανασκαφών, ψευδών θεωρήσεων διαβατηρίων και λαθρεμπορίας καπνού, που αποκαλύφθηκαν τον Ιούλιο του 2020 στο Κιλκίς. Η δικαστική απόφαση έρχεται μετά από πολύμηνη έρευνα και δίκη, κατά την οποία αποκαλύφθηκε ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 120 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και άλλοι αστυνομικοί.

Οι «αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει τη δράση των εμπλεκομένων, οι οποίοι κατηγορούνταν για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομες ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους, χρήση ανιχνευτών μετάλλων χωρίς άδεια, μη δήλωση αρχαιοτήτων, δωροληψία, ψευδείς βεβαιώσεις, διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπών και λαθρεμπόριο. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από περισσότερες από 30 συνεδριάσεις, έκρινε ένοχους 54 άτομα, επιβάλλοντας ποινές κάθειρξης από 2 έως 9 έτη.

Μεταξύ των καταδικασθέντων βρίσκεται και συνταξιούχος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8,5 ετών για συμμετοχή σε παράνομες ανασκαφές, μεταξύ των οποίων στην αρχαία ελληνική τύμβο στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Στη δικογραφία αναφέρεται πως είχε το προσωνύμιο «σκαθάρι» στις επικοινωνίες που κατέγραψαν οι διωκτικές Αρχές.

Επιπλέον, δύο αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε 8 και 9 χρόνια κάθειρξη αντίστοιχα για συμμετοχή σε ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών μέσω του τελωνείου των Ευζώνων, με τη μεσολάβηση τριών Αλβανών συγκατηγορουμένων τους. Οι τρεις αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ ένας ακόμη καταδικάστηκε για πλημμέλημα και άλλος αθωώθηκε πλήρως.

Το δικαστήριο αναγνώρισε σε πολλούς κατηγορουμένους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισε ότι η έφεση θα έχει ανασταλτική ισχύ με περιοριστικούς όρους.