Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

Snapshot Μια 45χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού

Σοχού κοντά στον Λοφίσκο Λαγκαδά.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι δύο οδηγοί στα οχήματά τους.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους τραυματίες και ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 19:30 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού, κοντά στον Λοφίσκο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι δύο οδηγοί μέσα στα οχήματά τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα προχώρησε στον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Μετά από αυτήν την επιχείρηση, ο τραυματίας άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να λάβει τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού επιβεβαιώνει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Λαγκαδά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυστυχήματα σε αυτόν τον δρόμο δεν είναι σπάνια, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές για ενίσχυση της οδικής υποδομής και αυξημένη αστυνόμευση.

Οι αρμόδιες Aρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.