Ηράκλειο: Σύλληψη 17χρονου μέλους σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις

Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της κηδεμόνα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου ανήλικου προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, εκτελώντας ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, καθώς τα μέλη της οργάνωσης συνέχισαν τη δράση τους παρά την ταυτοποίησή τους από τα μέσα Μαρτίου.

Κατά το διάστημα 27-30 Μαρτίου 2026, ο 17χρονος, μαζί με έναν 34χρονο συνεργό που συνελήφθη στην Αττική, επιχείρησαν πέντε απάτες σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Σε μία από αυτές, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη γυναίκα, ακολουθώντας παρόμοια μεθοδολογία.

Η σύλληψη του ανήλικου πραγματοποιήθηκε μέσω συντονισμένης επιχείρησης με τη συμμετοχή της Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Ασφαλείας, της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε κατοικίες και προσαγωγές υπόπτων. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της κηδεμόνα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 34χρονος συνεργός συνελήφθη για παρόμοια αδικήματα στην Αττική.

Η έρευνα για την εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026, όταν η αστυνομία εντόπισε πέντε άτομα που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Στις 15 Μαρτίου είχε συλληφθεί ένας 23χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων και ο 17χρονος που συνελήφθη σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε περίπου 20 ημέρες, η συμμορία είχε αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, σε 16 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων 7 ολοκληρωμένες και 9 απόπειρες. Οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες στις περιοχές των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου, παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας ή λογιστές και με ψευδείς δικαιολογίες έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα ή κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία, τα οποία παραλάμβαναν μέλη της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων μελών της σπείρας, καθώς και για τη διερεύνηση επιπλέον υποθέσεων απάτης. Η αστυνομία παραμένει σε ετοιμότητα, επιδιώκοντας την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας και την προστασία των πολιτών από παρόμοιες απειλές.