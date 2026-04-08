Επέστρεψε στην Κρήτη μια σπάνια εικόνα της Παναγίας από τον 18ο αιώνα
Μια σπουδαία στιγμή για την πολιτιστική και εκκλησιαστική κληρονομιά της Κρήτης σημειώθηκε με την επιστροφή μιας σπάνιας εικόνας της Παναγίας από τη Γερμανία
Μετά από 60χρόνια παραμονή στη Γερμανία, μια σπάνια εικόνα του 18ου αιώνα βρίσκεται πλέον στην Κρήτη.
Πρόκειται για ένα αξιόλογο δείγμα κρητικής αγιογραφίας του 18ου αιώνα, το οποίο αποτελεί παραλλαγή του τύπου της «Παναγίας του Πάθους» και φέρει την υπογραφή του δημιουργού του.
Η ιστορία της εικόνας ξεκινά το 1964, όταν η αρχαιολόγος Μαρία Λυριτζάκη την αγόρασε από την Αθήνα και τη μετέφερε μαζί της στη Γερμανία. Μετά από δεκαετίες, η ίδια αποφάσισε να τη δωρίσει, προκειμένου να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής της.
