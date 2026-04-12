Ευχές του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα: «Ένα μήνυμα ζωής, ελπίδας και αναγέννησης»

Στο μήνυμά του για το Πάσχα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τονίζει ότι η Ανάσταση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αναγέννησης.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, ένα διαχρονικό σύμβολο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία.

Αναφορά στις διεθνείς προκλήσεις

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρεται στις προκλήσεις της διεθνούς πραγματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και η αβεβαιότητα επηρεάζουν την καθημερινότητα των λαών.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει πως «Σε μια περίοδο όπου η διεθνής πραγματικότητα δοκιμάζεται, όπου οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και η αβεβαιότητα σκιάζουν την καθημερινότητα των λαών, το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο και πιο ουσιαστικό. Μας υπενθυμίζει ότι το φως δεν είναι δεδομένο – είναι επιλογή, ευθύνη και διαρκής προσπάθεια».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, καλώντας τους πολίτες να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον με εμπιστοσύνη και ανθρωπιά.

Το μήνυμα για την Αττική

Αναφερόμενος στην Αττική, τονίζει ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να εργάζεται με σχέδιο και συνέπεια για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανθρώπινη, που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

«Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, συνεχίζουμε καθημερινά να εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη», σημειώνει χαρακτηρηστικά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, καλεί τους πολίτες να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα και να πορευτούν με ενότητα και πίστη, ευχόμενος: «Καλό Πάσχα σε όλες και όλους»

Αναλυτικά το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά:

«Το Πάσχα, η κορυφαία γιορτή της Χριστιανοσύνης, είναι πάνω απ’ όλα ένα μήνυμα ζωής. Ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και αναγέννησης. Είναι το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως. Σε μια περίοδο όπου η διεθνής πραγματικότητα δοκιμάζεται, όπου οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και η αβεβαιότητα σκιάζουν την καθημερινότητα των λαών, το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο και πιο ουσιαστικό. Μας υπενθυμίζει ότι το φως δεν είναι δεδομένο – είναι επιλογή, ευθύνη και διαρκής προσπάθεια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας. Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, με εμπιστοσύνη, με ανθρωπιά, με πίστη στις δυνάμεις μας.

Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας, συνεχίζουμε καθημερινά να εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη. Για μια Αττική που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Αυτές τις Άγιες ημέρες, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Ας δώσουμε χώρο στην ελπίδα. Ας κρατήσουμε μέσα μας τη βεβαιότητα ότι, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μπορούμε να βρίσκουμε τον δρόμο προς το φως. Με ενότητα, με αυτοπεποίθηση και με πίστη σε όσα μας ενώνουν, προχωράμε μπροστά. Καλό Πάσχα σε όλες και όλους!»

Διαβάστε επίσης