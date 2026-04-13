Επιστρέφει η ζωή στη Δαδιά: Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» νίκησε το δηλητήριο και πέταξε ξανά

Snapshot Ένας αρσενικός μαυρόγυπας, γνωστός ως «Ιωάννα», κατάφερε να επιβιώσει από δηλητηρίαση και να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον στο δάσος της Δαδιάς.

Το περιστατικό δηλητηρίασης άγριας πανίδας τον Μάρτιο προκάλεσε το θάνατο πολλών ζώων, μεταξύ αυτών εννέα μαυρόγυπες, με πιθανό μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Ο «Ιωάννα» υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία στην Αθήνα και απελευθερώθηκε νωρίτερα λόγω της αναπαραγωγικής περιόδου του για να προστατευτεί το ταίρι του και η φωλιά.

Ο μαυρόγυπας αποτελεί βασικό δείκτη υγείας του οικοσυστήματος της Δαδιάς και η δηλητηρίαση απειλεί την εύθραυστη ισορροπία και την οικολογική σταθερότητα της περιοχής.

Η παρουσία του μαυρόγυπα ενισχύει τον οικοτουρισμό στη Δαδιά, όπου η προστασία της φύσης συνδέεται με την τοπική οικονομία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μια ιστορία επιβίωσης, αλλά και προειδοποίησης για την εύθραυστη ισορροπία του οικοσυστήματος, εκτυλίχθηκε στο δάσος της Δαδιάς, με πρωταγωνιστή έναν μαυρόγυπα που κατάφερε να επιστρέψει στη φύση, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες.

Την προτελευταία Παρασκευή του Μαρτίου, μια πτήση της Aegean Airlines από την Αθήνα προς την Αλεξανδρούπολη μετέφερε έναν ασυνήθιστο επιβάτη: έναν αρσενικό μαυρόγυπα - αρσενικός αλλά γνωστός με το όνομα «Ιωάννα». Για την ασφαλή μεταφορά του είχαν προηγηθεί ημέρες εντατικών προετοιμασιών από επιστήμονες και φορείς, καθώς επρόκειτο για ένα ταξίδι επιστροφής - στο φυσικό του περιβάλλον, το δάσος της Δαδιάς.

Κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, το πουλί, που είχε παραμείνει κουρνιασμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, άνοιξε τα εντυπωσιακά, σχεδόν τρίμετρα φτερά του, σαν να αντιλαμβανόταν ότι επέστρεφε «σπίτι», όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων.

Λίγες ώρες αργότερα, απελευθερώθηκε από τους ανθρώπους του ΟΦΥΠΕΚΑ στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, φέροντας νέο πομπό παρακολούθησης. Πέταξε πάνω από τον λόφο της Γκιμπρένας και τα ερείπια του βυζαντινού κάστρου, ακολουθώντας τα ανοδικά ρεύματα της περιοχής - μακριά από το σημείο όπου κάποιες ημέρες πριν είχε βρεθεί δηλητηριασμένος, μαζί με άλλους μαυρόγυπες.

Μια «διαφορετική» επανένταξη

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη διάσωσή του κάνουν λόγο για μια ξεχωριστή επανένταξη. Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ, η ΑΝΙΜΑ, οι δασικές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεργάζονταν για τη διάσωση ενός μαυρόγυπα, ήταν η πρώτη φορά που ένα άτομο αυτού του ιδιαίτερα απειλούμενου είδους κατάφερε να ξεπεράσει τόσες αντιξοότητες.

«Αν τον βρίσκαμε μισή ώρα αργότερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ζούσε σήμερα», σημειώνουν οι επιστήμονες που τον εντόπισαν τυχαία, σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε καταναλώσει το δηλητηριασμένο δόλωμα.

Η «αλυσίδα θανάτου» από τα δηλητηριασμένα δολώματα

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα καταγεγραμμένα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας πανίδας των τελευταίων ετών.

Στο διάστημα 11–17 Μαρτίου, ομάδες του ΟΦΥΠΕΚΑ, της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορεστιάδας και του Δασαρχείου Σουφλίου κατέγραψαν δεκάδες νεκρά ζώα: αλεπούδες, λύκο, κοράκια, γερακίνες, κουνάβι και συνολικά εννέα μαυρόγυπες.

Ανησυχητικά ευρήματα υπήρξαν και από τη Βουλγαρία, όπου εντοπίστηκαν νεκροί μαυρόγυπες που σχετίζονταν με τη διασυνοριακή αποικία της Δαδιάς.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιθανότατα είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά ζώα ενδέχεται να πέθαναν μακριά από τα σημεία εντοπισμού των δολωμάτων.

Η μάχη για τη ζωή και η επιστροφή

Ο «Ιωάννα» μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση αεροπορικώς στην Αθήνα και στη συνέχεια στον σταθμό περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ, όπου υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία για την αποβολή των τοξινών.

Η ανταπόκρισή του ήταν εντυπωσιακά γρήγορη. Παρά το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα προβλέπουν παραμονή τουλάχιστον μίας εβδομάδας, κρίθηκε απαραίτητο να επιστρέψει νωρίτερα στο φυσικό του περιβάλλον, καθώς βρισκόταν σε περίοδο αναπαραγωγής.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η απουσία του από τη φωλιά θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για το ταίρι του, που ενδεχομένως επωαζόταν αυγό.

Μαυρόγυπας (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ WWF)

Ένα είδος-σύμβολο που δίνει μάχη επιβίωσης

Ο μαυρόγυπας (Aegypius monachus) αποτελεί εμβληματικό είδος για τη Δαδιά και βασικό δείκτη υγείας του οικοσυστήματος. Η παρουσία του συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη ώριμων δασών και την ισορροπία της άγριας ζωής.

Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, η αποικία είχε δείξει σημάδια ανάκαμψης, με αριθμούς-ρεκόρ το 2025 και επιτυχημένες φωλεοποιήσεις σε τεχνητές φωλιές.

Ωστόσο, το πρόσφατο περιστατικό δηλητηρίασης ανέτρεψε την εύθραυστη αυτή ισορροπία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιστήμονες.

Μαυρόγυπας birdsoftheworld.org

Η Δαδιά ως διεθνής προορισμός οικοτουρισμού

Η παρουσία του μαυρόγυπα έχει μετατρέψει τη Δαδιά σε σημαντικό προορισμό οικοτουρισμού, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες μαθητές στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η τοπική οικονομία έχει επωφεληθεί σημαντικά, αναπτύσσοντας ένα μοντέλο που βασίζεται στην προστασία της φύσης και όχι στην εκμετάλλευσή της.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η απώλεια του μαυρόγυπα - και ειδικά αναπαραγωγικών ατόμων όπως ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» - θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη «αλυσίδα θανάτου», με σοβαρές οικολογικές αλλά και υγειονομικές συνέπειες για ολόκληρη τη Βαλκανική.

Η ιστορία του μαυρόγυπα «Ιωάννα» αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα ελπίδας και καμπανάκι κινδύνου: η φύση μπορεί να αντέξει, αλλά όχι χωρίς τη διαρκή προστασία της.

Εικόνα από το Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο

