«Αναστήθηκε» στη Λάρισα η πιο περίεργη λίμνη - Δείτε φωτογραφίες από την πανέμορφη Σκήτη

Η Σκήτη είναι χτισμένη στις πλαγιές του Μαυροβουνίου σε υψόμετρο 350 μέτρων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μπορεί μέχρι πριν από λίγους μήνες η λίμνη Σκήτη να παρουσίαζε μία απόκοσμη εικόνα όντας στεγνή, ωστόσο γέμισε ξανά και θυμίζει για μία ακόμη φορά γιατί είναι μία από τις πιο όμορφες και παράξενες λίμνες της χώρας μας.

Η λίμνη βρίσκεται στο νομό Λάρισας του δήμου Αγιάς και «χτισμένη» στις πλαγιές του Μαυροβουνίου σε υψόμετρο 350 μέτρων, ενώ έχει αναπτυχθεί και τουριστικά γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έκαναν τη λίμνη να γεμίσει και πάλι με νερό και να μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό για τους φυσιολάτρες. Η πολύ ιδιαίτερη αυτή λίμνη έχει έκταση 200 στρέμματα και το βάθος της φτάνει από 2 έως 7 μέτρα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr,, το εντυπωσιακό γεγονός είναι ότι η λίμνη δεν υπήρξε ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης πριν από κάποια χρόνια από την τότε Νομαρχία, η οποία κατασκεύασε έναν ταμιευτήρα νερού για την άρδευση της καλλιεργήσιμης γης.

Η λίμνη της Σκήτης δεν ικανοποίησε τον πρακτικό λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή το πότισμα της γης, αλλά με τον χρόνο αποτέλεσε και έναν ξεχωριστό πόλο έλξης για κάθε φυσιολάτρη. Οι κορμοί των δέντρων που βρίσκονται εν μέσω της λίμνης δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο με συναρπαστικές εικόνες.

Οι κορμοί των δέντρων που αναδύονται μέσα από τα νερά δημιουργούν ένα θέαμα που μαγνητίζει το βλέμμα. Το τοπίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, προσφέροντας μια ιδιαίτερη εμπειρία σε όσους το επισκέπτονται, συνδυάζοντας την ομορφιά της φύσης με το αποτύπωμα της ανθρώπινης δημιουργίας.

