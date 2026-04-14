Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

Ξινό βγήκε το φαγοπότι για κάποιους Λαρισαίους το τριήμερο του Πάσχα, καθώς κατέληξαν στα επείγοντα των νοσοκομείων της πόλης της Λάρισας.

Αρκετά ήταν τα περιστατικά που είχαν να αντιμετωπίσουν κάνοντας τις απαραίτητες διακομιδές οι διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και φαγητού οδήγησε Λαρισαίους στα ΤΕΠ.

Κοιλιακό άλγος ήταν το σύμπτωμα που ήταν στα… φόρτε του τόσο την Κυριακή του Πάσχα, όσο και το βράδυ του Σαββάτου μετά την Ανάσταση.

Κυρίως μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι αισθάνθηκαν δυσφορία από το πολύ φαγητό με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ να τους μεταφέρει σε Πανεπιστημιακό και Γενικό, ενώ αντιστοίχως πολλά ήταν και τα περιστατικά μέθης που αφορούσαν κυρίως νεαρά άτομα τα οποία το παράκαναν με την κατανάλωση αλκοόλ και είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, να χρειαστεί δηλαδή η μεταφορά τους στα επείγοντα των δύο νοσοκομείων της πόλης.

Πηγή: onlarissa.gr