Χειροπέδες σε οδηγό που προκάλεσε τροχαίο και εξαφανίστηκε

Δεν πήγε μακριά ένας ημεδαπός οδηγός στην Κόνιτσα, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (13/4) ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και επέλεξε τον δρόμο της φυγής αντί της ανάληψης ευθυνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός, αφού προκάλεσε με το αυτοκίνητό του υλικές ζημιές σε άλλο όχημα, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δώσει τα στοιχεία του στον παθόντα οδηγό.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μετά την καταγγελία του συμβάντος, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας ξεκίνησαν άμεσες αναζητήσεις, καταφέρνοντας να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

