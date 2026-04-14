Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καρυές του Αγίου Όρους, με έναν μοναχό να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο μοναχός ανετράπη σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό ενός ακόμη συνεπιβάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοναχός φέρεται να υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο και για αυτό να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η έρευνα των αρχών για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη.

