Την Παρασκευή 17 Απριλίου η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών

Την Παρασκευή 17 Απριλίου η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδάκο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Μ. Παρασκευή, 10 Απριλίου, σε ηλικία 56 ετών.

Ο Νίκος Παπαδάκος γεννήθηκε στη Νίκαια το 1970. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών του σπουδών στην εφημερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ», όπου παρέμεινε για περισσότερο από μια δεκαετία, ως συντάκτης των ρεπορτάζ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της ΕΠΑΕ και της Διαιτησίας Ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, από το 1995 εργάστηκε στο αθλητικό συνδρομητικό κανάλι «SUPERSPORT» ως παρουσιαστής εκπομπών, αλλά και για την περιγραφή ποδοσφαιρικών αγώνων. Επιπλέον, εργάστηκε στο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά «ΚΑΝΑΛΙ 1», στην «ΕΡΑ 2», στους τηλεοπτικούς σταθμούς «ΑΝΤΕΝΝΑ», «NOVA» και «SPORT TV», στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», «SPORTIME» και «LIVE SPORT» αλλά και σε πολλά Γραφεία Τύπου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Από το 1993 υπήρξε μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), από τον οποίο βραβεύθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά». Τακτικά δε και για πολλά χρόνια, πλαισίωνε το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ.

Ο Νίκος Παπαδάκος υπήρξε ένας δημοσιογράφος με πολλές ικανότητες και εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ και διακρίθηκε για το ήθος και την επαγγελματική του επάρκεια. Δεν έπαψε ποτέ να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με μαχητικότητα και αισιοδοξία.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένειά του και ιδιαίτερα τους δυο γιους του και αποχαιρετά τον αγαπητό συνάδελφο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Νίκο Παπαδάκο θα ψαλεί στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στην Παλαιά Κοκκινιά, την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:30, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»:

Αριθμοί λογαριασμού Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»:

Τράπεζα Πειραιώς:

ΙΒΑΝ: GR65 0172 0140 0050 1405 6260 756

Alpha Bank:

IBAN: GR 26 0140 1520 1520 0200 2000 515

Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – σε μνήμη Παπαδάκου Νικόλαου

Παρακαλούμε μετά τη δωρεά σας επικοινωνήσατε με τα γραφεία του

Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ: 210-7700009 (Επιλ: 1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταγράφεται «ισπανικοποίηση» της αμερικανικής κοινωνίας - Ποια είναι τα 15 πιο συχνά επώνυμα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:20LIFESTYLE

Ελένη Ανουσάκη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Αρρώστησε η καρδιά μου, πρέπει να κάνω εξετάσεις

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Στην Ελλάδα προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις, όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή 17 Απριλίου η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ισπανίας κατά Τραμπ: «Ιστορικό, μεγάλο λάθος»

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

22:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης το επόμενο 4ημερο - Πού θα βρέξει

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

22:45ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός»: 10 από τις καλύτερες πολιτικές δικαιολογίες όλων των εποχών

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Πιλότος ήθελε να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του και πέταξε «ξυστά» πάνω από χωριό

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Δεν έσπασε ο αποκλεισμός των Στενών, λέει η CENTCOM - Ψάχνει για σχέδιο για το Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ η ΕΕ

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: O τραγουδιστής Patrick Bruel κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μιλούν» οι κάμερες - Βίντεο δείχνουν τον έναν άνδρα να κουβαλά την κοπέλα

22:13ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ευρωπαϊκό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή σε καφετέρια στο Αίγιο: Δύο τραυματίες, μία σύλληψη

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Προετοιμάζει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για πόλεμο και τους ζητά 3,5 δισ. λίρες

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ καταλήγουν σε απόφαση για «άμεσες διαπραγματεύσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μιλούν» οι κάμερες - Βίντεο δείχνουν τον έναν άνδρα να κουβαλά την κοπέλα

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

22:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης το επόμενο 4ημερο - Πού θα βρέξει

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

16:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Δείτε πίνακες

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Δεν έσπασε ο αποκλεισμός των Στενών, λέει η CENTCOM - Ψάχνει για σχέδιο για το Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ η ΕΕ

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Συγκλονίζει η αδερφή του 15χρονου - «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει»

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα που «πάγωσε» τις ΗΠΑ: Η επιστολή του κούριερ δολοφόνου της 7χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ