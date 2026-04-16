Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για αργία, απεργίες, καταστήματα και αμοιβές

Το 2026, η Πρωτομαγιά πέφτει ημέρα Παρασκευή, δημιουργώντας το δεύτερο τριήμερο της χρονιάς. Λίγο αργότερα ακολουθεί και το καθιερωμένο καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εορτή του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται πάντα τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα.

Πώς αμείβεται η Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά θεωρείται τυπικά προαιρετική αργία, ωστόσο κάθε χρόνο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για το 2026, η 1η Μαΐου – που συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) – έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία με υπουργική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μόνο όσες δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου