Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου καθώς περίπου στις 6:45 εντοπίστηκε στο μπαλκόνι ξενοδοχείου ένας άνδρας απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr τον 70χρονο άνδρα εντόπισαν τουρίστες που διέμεναν στο ξενοδοχείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή Νοχώρι της πόλεως Ρόδου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερο με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.