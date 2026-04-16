Καλλιθέα: 27χρονος κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη

Μια γυναίκα βίωσε στιγμές φόβου το βράδυ της Τετάρτης (15/04) στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00, όταν μια 52χρονη ήρθε αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άνδρα που την πλησίασε.

Ο 27χρονος προχώρησε σε άσεμνη επίδειξη των γεννητικών του οργάνων μπροστά της και στη συνέχεια προσπάθησε να την αρπάξει από τον ώμο, επιδιώκοντας να την αναγκάσει να τον ακολουθήσει.

Παρά τον πανικό της, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο δράστης συνελήφθη αργότερα με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.