Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με σκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας - Φωτογραφίες
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα), συνέδραμαν σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
