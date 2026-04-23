Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»
Μέσα στο σπίτι που βρίσκεται ο 55χρονος υπάρχει όπλο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το απόγευμα γύρω στις 18:30 για περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας σε κατοικία στη συμβολή των οδών Σουλιωτών 22 και Μπακνανά στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Μια γυναίκα, 81 ετών, είπε στην αστυνομία ότι ο 55χρονος γιος της την χτύπησε και ότι είναι χρήστης ουσιών. Επίσης ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.
Ο άνδρας παραμένει μέσα στο σπίτι, ενώ δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος δεν απειλεί αλλά δεν συνεργάζεται. Εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με έναν μώλωπα στο μάτι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
20:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών
22:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου
09:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα
19:06 ∙ LIFESTYLE