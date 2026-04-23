Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το απόγευμα γύρω στις 18:30 για περιστατικό ενδοοικογενιακής βίας σε κατοικία στη συμβολή των οδών Σουλιωτών 22 και Μπακνανά στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μια γυναίκα, 81 ετών, είπε στην αστυνομία ότι ο 55χρονος γιος της την χτύπησε και ότι είναι χρήστης ουσιών. Επίσης ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.

Ο άνδρας παραμένει μέσα στο σπίτι, ενώ δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος δεν απειλεί αλλά δεν συνεργάζεται. Εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με έναν μώλωπα στο μάτι.