Τροχαίο στην Πάτρα: SUV προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε πεζή

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στην Πάτρα, όταν SUV προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το ατύχημα συνέβη στην οδό Ιωνίας στα Προσφυγικά της Πάτρας, όταν η οδηγός του SUV, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και «καρφώθηκε» πάνω σε σταθμευμένο όχημα το οποίο σκαρφάλωσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τη γυναίκα στο Νοσοκομείο.

Η Τροχαία Πατρών διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

