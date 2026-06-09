Συνελήφθη 30χρονος για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων μέσα σε πλοίο

Snapshot Συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων μέσα σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο.

Η καταγγελία και η σύλληψη έγιναν κατά τη διάρκεια δρομολογίου του πλοίου μεταξύ δύο νησιών.

Διενεργήθηκε έρευνα στο όχημα του συλληφθέντος με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, χωρίς να βρεθούν απαγορευμένες ουσίες.

Η προανάκριση για το περιστατικό έχει αναληφθεί από τον αρμόδιο Λιμενικό Σταθμό για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω, μετά από καταγγελία που αποκάλυψε περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, την ώρα που αυτό εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ δύο νησιών.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από έγκληση που έγινε σε βάρος του 30χρονου αλλοδαπού ο οποίος προέβη σε άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκων και ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Με την άφιξη του σκάφους σε λιμάνι της περιοχής, τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τις πρωινές ώρες της επομένης, με τον κατάπλου του πλοίου στον τελικό προορισμό του, διενεργήθηκε νόμιμη έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο 30χρονος. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, συμμετείχαν στελέχη του αρμόδιου Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν αρνητικά, καθώς δεν εντοπίστηκε καμία απαγορευμένη ουσία.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης έχει αναληφθεί από τον αρμόδιο Λιμενικό Σταθμό, ο οποίος συγκεντρώνει τα στοιχεία προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για το περιστατικό.

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