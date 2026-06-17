Πυροσβεστική: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (16/6), έως τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (17/6), εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Χάρτης πρόβλεψης για την Πέμπτη

Τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για αύριο Πέμπτη, 18 Ιουνίου, δημοσίευσε η Πυροσβεστική.

Έντεκα περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό.

Αναλυτικά, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι η Αττική και οι περιοχές Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Ηράκλειο, Λασίθι.

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